Dinsdagochtend kwam al die onrust tot gewelddadige ontlading. Janssen schoot eerst zijn 21-jarige bovenbuurvrouw neer, waarna hij de hand aan zichzelf sloeg in zijn huurwoning aan de Wolphaertsbocht. Had dit bloedige drama voorkomen kunnen worden? Die vraag dringt zich altijd op na tragedies als deze. Vaak luidt het antwoord 'nee', maar heel soms ook 'ja'. Neem de parano­ide en schizofrene Bart van U., de moordenaar van politicus Els Borst die tevens zijn eigen zus om het leven bracht. Die had al veel eerder tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen, zoals vrijwel alle experts na Van U.'s gruweldaden enigszins schuldbewust vaststelden. Gerard Janssen is een vergelijkbaar geval. Jarenlang stalkte en bedreigde hij een bonte stoet aan personen en instanties: politie en justitie, media, advocaten, psychiaters, enzovoort. Niemand ontkwam aan de furie van deze - letterlijk en figuurlijk - ziekelijke complotdenker, die achter elke boom een vijand zag. Ook Ahmed Aboutaleb moest het ontgelden, want ja: de burgemeester deugde evenmin.

In het wonderlijke schimmenrijk van 'Gekke Gerard' was hij de enige van onbesproken gedrag. Wie de lange waslijst met zijn vergrijpen bestudeert, vraagt zich af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat deze tikkende tijdbom niet eerder ontmanteld is. Waarom greep niemand in? Is in Nederland iedereen verantwoordelijk en daarmee uiteindelijk dus niemand?



De kwestie-Gerard Janssen dwingt Rotterdam en alle betrokken partijen tot een kritische zelfanalyse. Zodat harde lessen worden getrokken. Want Rotterdam telt, net als de rest van Nederland, meer verknipte geesten. Blijft de noodzakelijke hulp uit, dan zijn anderen hun leven niet zeker.