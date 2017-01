Gekleurde IFFR bal fleurt sinds vanmorgen het plein voor CS op

‘Opzichter’ Bokito houdt een oogje in het zeil bij verfklus

12:47 De winterschilder is er weer! En gorillabaas Bokito kijkt zijn ogen uit, aan de andere kant van de glaswand van zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp. Met zijn neus bijkans tegen het raam gedrukt ziet de nieuwsgierige zilverrug toe hoe de bezoekersruimte met een verfroller van een fris wit laagje wordt voorzien. ,,Bokito houdt de zaak scherp in de gaten’’, zegt woordvoerster Constance Alderlieste.