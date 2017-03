'Geld gaat net als drugs in sporttassen de regio door'

InterviewMede door corruptie in de Rotterdamse haven konden drugscriminelen duizenden kilo's cocaïne invoeren. "We hebben echt niet de illusie dat we het helemaal kunnen uitroeien,'' zegt hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen.

Bijna drie jaar is hij de baas van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. Toen hij zijn kantoor op de Kop van Zuid betrok, wist Marc van Nimwegen (58) dat hij continu de strijd zou moeten aangaan met criminaliteit die is verbonden met de cocaïne-import. "Daar heb je in Rotterdam nou eenmaal mee te maken.''

Net nadat het gesprek is begonnen, gaat de telefoon. ,,Het arrestatieteam", zegt Van Nimwegen, waar hij eerder die ochtend al contact mee heeft gehad. ,,Die moet ik even opnemen." Hij noemt een naam in de telefoon. ,,Die? Je hebt mijn toestemming. En wees voorzichtig." Ergens in de stad wordt over een paar minuten een deur ingeramd. ,,Ik vraag ze altijd om voorzichtig te zijn", zegt hij, als hij heeft opgehangen. ,,Het is gevaarlijk werk."

Dat hij geconfronteerd zou worden met het schandaal rond de corrupte douaniers Gerrit G. en Gertie V. wist hij drie jaar geleden nog niet. Van Nimwegen bekijkt het van de positieve kant. "Een corrupte douanier frustrerend? Het is natuurlijk enorm pijnlijk. Maar eerlijk gezegd is het ook mooi dat we met zo'n heel ingewikkeld en langdurig onderzoek in staat zijn geweest die douanier eruit te halen. Want het leek alsof hij gewoon zijn werk deed. Het was zijn werk om containers te selecteren voor controle."

Dát er sprake was van corruptie was een schok. De goede naam van de douane werd behoorlijk aangetast...

,,Daarom is het ook goed dat er verder onderzoek is gedaan. Als je er naar zou kijken en je zegt: goh, we hebben één rotte appel te pakken, het is goed dat hij is aangehouden, het OM doet de strafzaak en we gaan weer over tot de orde van de dag, dan leer je er ook niks van. Logisch dat de douane besluit de afdeling door te lichten, te bekijken hoe de processen lopen en hoe de systemen werken. Zo kijken wij ook naar corruptie, zowel ambtelijk als niet ambtelijk. Je moet er wel van leren.''

Hoe alert was u op corruptie? Het lijkt wel alsof iedereen volledig was verrast.



,,Natuurlijk weten we dat drugsinvoer onlosmakelijk verbonden is met corruptie. Maar je hebt ook een concreet aanknopingspunt nodig. In ons vak levert een opsporingsonderzoek nou eenmaal de beste informatie op. Omdat we allerlei methoden mogen inzetten die we normaal niet hebben (een woning afluisteren of infiltreren bijvoorbeeld; red.), krijgen we tijdens zo'n onderzoek veel informatie over de criminele wereld. In dit geval ook."



Het lijkt alsof de ladingen drugs maar het land in blijven komen en de opsporingsinstanties achter de feiten aan lopen...



,,Dat gevoel heb ik helemaal niet. We blijven er op gericht partijen drugs te onderscheppen en tegelijkertijd weet je ook zeker dat die partijen blijven komen. Net zo goed als dat wij de hele tijd leren van de nieuwe methodes die de criminelen gebruiken, leren zij weer van ons hoe we partijen onderscheppen. Dus moeten we blijven volhouden. De haven is complex. Het is voor een crimineel ongelofelijk belangrijk dat hij logistiek de weg weet en over informatie beschikt over hoe hij zijn coke uit de haven kan krijgen. Daarom is corruptie altijd onderdeel van dit soort criminaliteit. Uiteindelijk zijn systemen kwetsbaar, mensen zijn kwetsbaar."



,,Door een analyse van de corruptie en de ondermijning in de haven te maken, komen we te weten welke systemen en welke mensen kwetsbaar, vatbaar zijn. We hebben door het onderzoek naar de corrupte douanier kennis opgedaan. Die willen we niet verloren laten gaan. Daar gaan we verder mee. Dat heeft echt betekenis. Tegelijkertijd kunnen we het maatschappelijke effect van die aanpak vergroten door samen te werken met anderen. Het gaat erom dat we de weerbaarheid van de samenleving vergroten. Dat betekent dat we samen met bedrijven en overheidspartners bekijken hoe we de haven beter kunnen beschermen tegen corruptie."

Criminelen worden steeds inventiever. Computersystemen worden gehackt om containers vol drugs binnen te halen. Het bestrijden van de drugsimport lijkt dweilen met de kraan open.

,,We proberen die kraan dichter te draaien. Dat betekent niet dat wie dan ook bij het OM de illusie heeft dat je het kunt uitroeien. Als je officier van justitie bent in Rotterdam, weet je dat je hier de strijd aangaat met drugscriminaliteit. Dat is niet één keer zaken doen, het is een vast onderdeel van het geheel. De kunst is permanent te blijven investeren in de aanpak. We weten dat criminele organisaties voortdurend actief op zoek zijn naar mensen en andere kwetsbaarheden in de systemen. Ze kunnen er een enorme berg geld tegenaan gooien om de mensen op het verkeerde pad te brengen.''

Wordt u er nou nooit eens moedeloos van?

,,Criminelen worden steeds slimmer, maar wij ook. Zo'n criminele organisatie zet alles in wat technisch mogelijk en te koop is. Wij zijn als Openbaar Ministerie gebonden aan de wet, alles wat we doen en inzetten moet legitiem zijn. Natuurlijk lopen we niet altijd voorop, maar ik heb geen enkele reden om machteloosheid of frustratie uit te stralen. Ik vind dat ook in ons vak sprake is van ongelofelijk veel innovatie en veel technologische vooruitgang.''

Wat bedoelt u?

,,We hebben bijvoorbeeld officieren die verstand hebben van cybercrime. Dat is een ander specialisme dan huis-, tuin- en keukencriminaliteit en fraude. Als we nu iemand aannemen, is dat natuurlijk ook een kind van deze tijd. Mensen die nu bij ons komen werken, de generatie van nu, gaat heel anders om met allerlei digitale systemen en apparatuur dan ik vroeger. Ze zijn er beter in."

Vorig jaar is in de Rotterdamse haven 13.000 kilo harddrugs onderschept. Weet u hoeveel kilo wel ongezien het land in komt?

,,Er zijn mensen die zeggen dat 15 procent gepakt wordt, er zijn mensen die zeggen dat het nog geen 10 procent is. Ik weet het niet. Ik weet dat er meer binnenkomt dan wij onderscheppen. Ik heb geen enkele illusie dat wij alles pakken. Ik weet wel wat wij hebben onderschept: vorig jaar 13.000 kilo. In 2015 was dat 9.000 kilo. Dat komt vooral doordat criminelen grotere partijen invoeren, niet doordat er meer zendingen zijn. Vorig jaar was zo'n enorme hoeveelheid cocaïne op de wereldmarkt dat de groothandelsprijs daalde. Als de prijs laag ligt, voeren de criminelen grote partijen in om toch hetzelfde financiële resultaat te halen. Je ziet ook dat ze onvoorzichtiger worden''

Het ontmaskeren van drugscriminelen is één, het afpakken van hun illegale vermogen, is een ander verhaal. Hoe moeilijk is dat?

"We hebben nog te weinig kennis over financiële stromen in de drugswereld. Daar moeten we echt meer van weten. Het is echt niet zo dat als een criminele organisatie 3.000 kilo in een container stopt en de container in de haven veiligstelt, dat er dan ter plekke wordt afgerekend. Er wordt wel ongelooflijk veel cash geld gebruikt, geld gaat net als de cocaïne in sporttassen door de regio heen. Maar we zien ook allerlei ingewikkelde instructies met bv's en trusts. Gelet op de onderzoeken die we nu draaien, moeten we met het afpakken van crimineel geld de komende jaren nog effectiever worden. En daarvoor moeten we weten hoe het werkt. Stel: we mogen van de rechtbank 2 miljoen euro afpakken van een crimineel. Dan moeten we nog wel uitzoeken waar het geld gebleven is."

Hoe ver is het Openbaar Ministerie met het opsporen en incasseren van het weggesluisde geld?

,,We halen onze doelstelling, maar het kan beter. Tien jaar geleden was het verschil tussen wat aan vorderingen werd toegewezen en wat er echt binnenkwam, veel te groot. Uit onderzoek kan blijken dat iemand een jacht heeft. Daar leggen we nu - en dat gebeurde vroeger niet - beslag op om te voorkomen dat dat wordt verkocht om aan geld te komen. Het is wel de kunst om erachter te komen dát iemand een boot of dure auto's heeft. ,,Er zijn criminelen bij die heel professionele financieel adviseurs gebruiken, die ontzettend ingewikkelde constructies van bv's en trusts hebben. Daar zetten we dus ook op in. Dat is wel een kwestie van de lange adem. Er zijn trouwens ook nog steeds criminelen die letterlijk een gat in de grond graven en hun geld daar in verstoppen.''

Wordt in drugsonderzoeken ook gekeken naar de levensstijl van de verdachten?

,,Daar zijn we hartstikke fanatiek op, maar het is wel een capaciteitskwestie. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Als we denken dat iemand zijn geld verdient in de drugsbranche en we zien hem ineens in een dure auto rijden, dan biedt de regelgeving ons de mogelijkheid dat te onderzoeken. Waar heeft die man die auto gekocht? Is 'ie cash betaald? Ja? Dan is mogelijke sprake van witwassen en wordt dat uitgezocht. Als een gezellige jongen bij de aanschaf van een auto 45.000 euro contant afrekent, moet je dat als autoverkoper melden. Doe je dat niet? Dan heb je een probleem en vervolgen we je voor witwassen. Kijk, iemand kan ook een goede avond hebben gehad in het casino. Maar dat is altijd te controleren. Dit zijn precies van die dingen die ons afpakteam doet. We jagen op het geld van de criminelen''.

U zegt dat er meer kennis nodig is om geldstromen te ontrafelen. Kunnen de opsporingsdiensten het aan?

,,Het zou echt niet raar zijn om een groot onderzoeksteam permanent op de cocaïne-import te zetten en op de criminele samenwerkingsverbanden die zich met die cocaïne-import bezighouden. Maar in de realiteit moeten wij in de driehoek (met de burgemeester en de politiechef, red.) altijd wikken en wegen over onze schaarse capaciteit; waar zetten we die op in? We mogen wel extra investeren: voor het integrale afpakteam (met gemeente, belastingdienst en FIOD; red.) hebben we 500.000 euro extra gekregen van de minister. Die mensen moeten hun salaris drie tot vier keer opbrengen. Ja, dat halen ze makkelijk. Ik ben er van overtuigd dat we elke euro die we extra krijgen voor het afpakken van crimineel vermogen, zichzelf dubbel en dwars terugverdient.''

U pleit dus voor extra mensen?