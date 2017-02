Geld uit de Rotterdamse haven staat ter discussie

Het Havenbedrijf probeert bij het Europese Hof af te dwingen dat alle havens op hetzelfde moment vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Om Rotterdam een steuntje in de rug te geven, heeft het rijk toegezegd het baggerwerk in de haven voor zijn rekening te nemen. ,,Maar die belofte staat niet zwart op wit'', zegt Visser (D66). ,,Het moet een structurele afspraak zijn, die niet steeds opnieuw moet worden bevochten.''



Milieuplannen

De wethouder overlegt al maanden met 'Den Haag'. Er moet hoe dan ook geld terug naar de haven, vindt hij. ,,Alles wat naar de belasting gaat, kan Rotterdam niet investeren. Hamburg en Antwerpen hebben die ruimte wel.'' Visser vreest dat de taksmaatregel ten koste gaat van de milieuplannen. ,,Terwijl de energietransitie juist voor de toekomst zo belangrijk is.''



Aan het rijk heeft Visser onder meer voorgesteld af te zien van een andere inkomstenbron: het dividend dat het Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks overmaakt aan zijn aandeelhouders, de staat en de gemeente. Een geste van Rotterdam zou onderdeel kunnen zijn van de onderhandelingen, zegt hij. Nu krijgen het rijk en de gemeente respectievelijk een kleine 30 en 70 miljoen euro. Een deukje in de Rotterdamse jaarbegroting van 4 miljard euro: ,,Ik zou me er niet bij neerleggen'', besluit Visser. ,,Maar we moeten er wel rekening mee houden.''