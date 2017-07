Geldboete voor scheldende Feyenoordfans om beledigen Aboutaleb

Column 'Wat is dat toch, al die driftige lui op de weg?'

10:17 'Lul', riep hij tegen me. Net voordat ik vanaf de Kralingse Zoom het Rivium opdraaide, verleende ik twee voetgangers voorrang. Ze bedankten me beleefd, ik voelde me een fatsoenlijk mens. Maar in mijn grote tevredenheid zag ik een fietser over het hoofd. Hij wist me maar net te ontwijken.