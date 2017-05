Geldstraffen geëist voor handel in vervuilde brandstof

Zes jaar nadat de Kappagas in de problemen kwam, moeten de betrokken partijen zich verantwoorden voor de Rotterdamse rechter. Officier van justitie Luuk Boogert vermoedt dat allerlei afval is gemengd in de brandstof waardoor die ongeschikt geworden was. De milieuofficier jaagt al jaren op brandstofhandelaren die onverkoopbare voorraden (chemisch) afval bij scheepsbrandstof gooien, omdat die grote motoren wel wat kunnen hebben. Ondanks zijn vermoeden is het aantal veroordelingen schaars. Er lopen diverse onderzoeken, vaak blijkt het opzettelijk verhandelen van vervuilde stookolie lastig te bewijzen.



De brandstof is door de Kappagas ingekocht in Moerdijk. Vanaf het moment dat het schip erop ging varen, op 9 september 2011, namen de motorproblemen toe. Begin oktober hebben de machinist en de kapitein er genoeg van. Dan moeten pompen, zuigers en filters tot wel tien keer per dag worden schoongemaakt omdat ze zijn dichtgeslibd. Normaal gebeurt dat wekelijks, soms tweewekelijks. Zij vrezen dat de LPG-tanker Kappagas stil komt te vallen op zee, met alle risico's van een dolend schip van dien. In de Rotterdamse haven verkopen zij de resterende brandstof.



Boetes

In deze rechtszaak eist Boogert boetes voor zowel de operator van de Kappagas als de handelaar die de stookolie aankocht toen de Kappagas er vanaf wilde en ook de scheepsagent die bemiddelde in de verkoop. Het gaat respectievelijk om het Rotterdamse Unigas International, Oilchart International uit Antwerpen en CAG uit Rotterdam. Volgens de milieuofficier hadden zij de smurrie als afval moeten behandelen en niet als scheepsbrandstof. Zouden de autoriteiten niet hebben ingegrepen, zou die weer als scheepsbrandstof zijn doorverkocht.



Tijdens het verhandelen van de stookolie zijn monsters genomen door de betrokken bedrijven, maar die zijn niet meer aangetroffen. Wel heeft Boogert documenten gevonden van eerdere metingen, waarbij een verhoogde hoeveelheid aluminium en kiezels waren aangetroffen. De rechter doet over enkele weken uitspraak.