In het boek komen alle ups en downs uit het seizoen aan bod, maar het mooiste van op de tribune zitten bij Feyenoord is toch het saamhorigheidsgevoel. ,,Eigenlijk zijn het allemaal wildvreemden en toch ga je er amicaal mee om'', zegt Van der Hoeven. ,,De mensen die voor en achter me zitten ken ik niet bij naam, maar we hebben ze allemaal bijnamen gegeven. Je trekt met ze op als vrienden. Want met een rood-wit hart word je geboren, dat maakt ons allemaal een.''



De leukste periode van het seizoen waren voor Meerman de laatste paar weken voor de eindstreep. ,,Dat zijn de dagen dat supporters van verschillende clubs elkaar op het werk nog leuk kunnen dollen. Is de schaal eenmaal binnen, dan is het feest, maar een dag later is het ook wel weer voorbij.'' De zomer doorkomen zonder voetbal vindt de auteur geen enkel probleem. ,,Laten we wel wezen, voetbal is toch vooral de belangrijkste bijzaak van het leven. En ik heb genoeg andere hobby's.''

Kippenvel



Met lezen als liefhebberij komt hij de komende zomer zeker aan zijn trekken. Glory Days in de Kuip is niet de enige publicatie die op de markt komt, er verschijnen tal van kampioensboeken om op schoot nog even mee te mijmeren. En gelukkig hebben we de foto's nog. En de filmpjes. Zo had regisseur Hans Groenendijk van Groener Gras Producties het geluk dat hij bij de huldiging met zijn cameraploeg op de Coolsingel vooraan mocht staan. ,,Een heel vervelende klus'', zegt hij met een lach. ,,Het was een geweldige plek om te staan. De reacties van het publiek waren zo mooi. Ik kreeg daar kippenvel van, ook al maak je niet alles helemaal mee. Echt supportersschap voel je niet als je aan het werk bent. Dat komt pas als je de beelden terugkijkt.''