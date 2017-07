'Gelukkig is snel alarm geslagen'

Voor het eerst in een week is weer een containerschip aangekomen bij de terminal van APM op de Tweede Maasvlakte. Er zit weer beweging in de kranen. Dagenlang waren die lamgelegd door de cyberhack die het hypermoderne containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven trof. Reden voor terminaldirecteur Pieter Hartog om de Nysted Maersk te laten aanmeren. In vergelijking met de zeereuzen die er normaal liggen, is de Nysted Maersk een klein schip. Aan boord is plek voor ongeveer een tiende van wat de kolossen meenemen. ,,We gaan proberen te laden en lossen, als test. Er is goede hoop.''