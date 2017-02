Eind november, toen het net was gebeurd, moest ik al steeds denken aan de eenzame angst en radeloosheid, die de vrouw moet hebben gevoeld. Nu de verdachten via justitie een identiteit hebben kregen - het gaat om een tweeling van 15 en hun vriend van 16 - is die gedachte volledig terug.



Een vrouw na een werkdag op weg naar huis, naar haar lekkere zitbank. Drie nare pubers op een donker parkeerterrein, die haar spotten, volgen en opeens met haar in haar auto kruipen. En dan acht minuten lang iets doen wat jochies en mannen niet horen te doen.



De bewakingsbeelden, die online staan, heb ik niet willen bekijken.

Het idee om de jongens te zien, die om de beurt, na gedane zaken, tevreden, onverschillig of in wat voor stemming dan ook uit de auto van de vrouw stapten, was in mijn eigen verbeelding al gruwelijk genoeg. Ik werd er misselijk van.



Ik ken de plek. De Bokelweg, Schiedam, pal naast een anoniem bedrijventerrein. Zo'n parkeerplaats waarvan we er in deze regio tientallen hebben. Zo'n naar door God en iedereen verlaten stuk grond. Een rij auto's, de wind, het geluid van het verkeer op de naburige snelweg, zwerfafval op straat - een plek die van niemand is en waar niemand je redden kan. Daar waar een 35-jarige vrouw in de bloei van haar leven opeens vogelvrij was, daar waar haar leven werd verwoest.



Ik hoop dat ze lieve vrienden heeft en een warme familie. En dat ze ooit weer gaat genieten van een lekkere zomerdag, knusse kerst, mooie film, fijn boek, onvergetelijke vakantie, leuke borrel in haar favoriete kroeg en al die andere dingen die het leven zo mooi kunnen maken.



Laat haar veel liefde krijgen. En het mooiste geluk dat er is.