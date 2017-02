Gemeente begint voorlichting over aanpak rattenplaag

Vorig jaar kwamen bij de gemeente 2.300 meldingen binnen over ratten op straat. Een jaar eerder waren dat er nog geen 1.000. Ook kreeg de gemeente ruim 2.000 meldingen over ratten in een woning. Dat staat in het 'Actieplan Rattenoverlast' dat wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar) gisteren aan de raad heeft gestuurd.



De gemeente wijst verschillende oorzaken aan voor de forse stijging. Zwerfafval op straat, slecht onderhouden tuinen, werkzaamheden aan het riool en strengere voorwaarden aan het gebruik van gif.



Om het rattenprobleem in de Maasstad het hoofd te bieden, wil de gemeente de inwoners nog beter informeren. Bijvoorbeeld over de gevolgen van het gooien van afval op straat, maar ook waar mensen ratten kunnen melden.



Imams

Deze informatie spitst de gemeente toe op bijvoorbeeld woningcorporaties en moskeeën. ,,We zoeken ook contact met imams'', zegt projectleider Grietje Maters. ,,Die kunnen het onderwerp dan bespreken tijdens de vrijdagpreek.''