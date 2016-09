Gemeente eist parkeerplaats op voor fanzone Manchester

De gemeente neemt deze stap omdat bij alle voorbereidingen voor de wedstrijd van morgen rekening is gehouden met een fanzone bij de Schiestraat, vlakbij de Biergarten, in het Central District. Daarom is het evenemententerrein nodig om de dag zonder problemen te laten verlopen, zo is de overtuiging.



Het zou te kort dag zijn om nog een andere plek te vinden. Bovendien heeft de Engelse club zijn fans via alle communicatie gewezen op de fanzone vlakbij het station. Vanaf de fanzone vertrekken de bussen van de Manchester-aanhang naar de Kuip.



Maatregelen

De maatregelen moeten voorkomen dat de supporters van Feyenoord en van Manchester elkaar treffen in de stad. In 1997 waren er rellen in Rotterdam tussen de groepen en in 2012 raakten de Manchester fans slaags met aanhang van Ajax.



De soap over de fanzone duurt nu al een week. Eerder was het parkeerterrein aan de andere kant van de Schiestraat aangewezen maar hier was vergeten projectontwikkelaar LSI toestemming te vragen, die het gebruiksrecht heeft.