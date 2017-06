Gemeente en BLICK om tafel over sluiting De Catamaran

Wat was er ook alweer gebeurd? In maart maakte schoolbestuur BLICK bekend dat basisschool De Catamaran aan de Hermitage in Capelle aan den IJssel aan het eind van het schooljaar gesloten zou worden. Daar volgde veel protest tegen. Ouders waren woest en verdrietig over de sluiting van hun school in de wijk Schollevaar-Oost en ook de gemeente stond niet achter het besluit. Uiteindelijk werd de stap naar de rechtbank gezet.