Rekenkamer stelt 'hackrapport' Rotterdam uit

Vrees

De gemeente vreesde echter dat kwaadwillenden gevoelige informatie over de kwetsbaarheid van het systeem in het rapport kunnen lezen. De woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb bevestigt berichtgeving erover in Nieuwsuur. ,,We erkennen de zorgen van de Rekenkamer over de beveiliging. We willen daar ook zeker iets aan doen. Maar als dit rapport zo wordt gepubliceerd, dan is het meer een lesje: hoe hack je de gemeente. En dat is voor niemand goed, voor medewerkers niet en voor de inwoners niet.''



De Rekenkamer zei echter dat er geen gevoelige details in het rapport staan en voelde vorige week nog niet veel voor uitstel. ,,Het is belangrijk dat burgers van Rotterdam weten hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat de gemeenteraad daar in openbaarheid over kan discussiëren’’, liet Rekenkamer-directeur Hofstra toen weten.