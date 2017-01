Gemeente Rotterdam: Technofeest in Maastunnel is onzin

Ruim 800 mensen hebben op Facebook aangegeven dat ze naar het evenement in de Maastunnel gaan. Meer dan 8000 mensen zijn geïnteresseerd. Maar onduidelijk is uit wiens koker het idee komt.



Voor de 'rave' in de Maastunnel is geen vergunning aangevraagd, zegt de gemeente. ,,Het is een windei,'' aldus een woordvoerder. ,,Er is met ons geen contact geweest over zo'n feest. We zoeken uit wie het evenement heeft aangemaakt en gaan vragen om het eraf te halen.''