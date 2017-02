Gemeente Rotterdam wil stadswapen vaker gebruiken

Dat schrijft het Rotterdamse college van b en w in antwoord op vragen van het CDA. De coalitiepartij dringt bij monde van fractievoorzitter Sven de Langen aan op eerherstel van het ‘oersterk stadswapen’, dat appelleert aan ‘het oergevoel van de Rotterdammer’. Zijn oproep kreeg vorige maand massale bijval, onder meer via een poll op de website van deze krant.



Het stadsbestuur waarschuwt echter dat het aanpassen van de huisstijl ‘een kostbare aangelegenheid’ is, die bovendien vele jaren in beslag neemt. ‘Een inschatting van de totale kosten is niet zomaar te maken’, aldus verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser (personeel en organisatie, D66). ‘Duidelijk is wel dat veel middelen moeten worden aangepast.’ Bovendien zal ‘een flinke ontwerpslag gemaakt moeten worden om het wapen te kunnen gebruiken als logo in diverse formaten en stijlen’.



Het gaat hierbij niet alleen om kantoorpanden, stadswinkels en zwembaden, maar ook om de bestickering van bijvoorbeeld auto’s, fietsen, drukwerk en briefpapier. VVD-raadslid Maarten van de Donk schatte de kosten eerder op ‘ettelijke miljoenen euro’s’.