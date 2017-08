Gemeente wil weer nachtmetro tijdens jaarwisseling

'Ruziemaken kunnen we heel goed in het Nederland van 2017'

11:46 Over Trump. Over moslims, transgenders, asielzoekers, een onbenullige column in deze krant of vrouwenvoetbal. Ja, ruziemaken kunnen we goed, heel goed, in het Nederland van 2017. Ik vraag me echt af of ons land sinds de Tweede Wereldoorlog ooit hopelozer verdeeld is geweest dan vandaag de dag.