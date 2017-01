Gemeentelijke ombudsman: Privacy bij zorg schiet tekort

Meisje (10) bezwijkt aan verwondingen na aanrijding in Vierpolders

30 januari Het 10-jarige meisje uit Vierpolders, dat gistermiddag bij een aanrijding in haar woonplaats zwaar gewond raakte, is vanmiddag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Haar vader die eveneens werd aangereden, ligt nog in coma in het ziekenhuis.