Gemeenten willen intercitystatus Schiedam Centrum behouden

Om Schiedam Centrum te behouden als intercitystation is een extra investering nodig van 10 tot 25 miljoen euro. Dat schreef verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma ruim een jaar geleden aan de Tweede Kamer. Een behoorlijk bedrag. Toch is het voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Nissewaard en andere gemeenten op Voorne Putten van wezenlijk belang dat die status behouden blijft. Zij onderzoeken samen met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het ministerie, de NS en ProRail hoe de intercitystops in de jeneverstad kunnen worden voortgezet. Het station heeft een bedieningsgebied van 400.000 inwoners en is in reizigersaantallen het derde station van de Rotterdamse regio. De gemeenten en instanties krijgen steun vanuit de landelijke politiek. Stelden eerder VVD en ChristenUnie het probleem al aan de orde, de VVD-Kamerleden De Boer, Van Oosten en Van der Linde doen dat nu opnieuw. Zij brachten onlangs een werkbezoek aan Schiedam waar onder meer de gevolgen van de viersporigheid aan de orde kwamen.

Steun

Knooppunt

,,Station Schiedam Centrum is een regionaal knooppunt met dagelijks duizenden in- en uitstappers en dus cruciaal voor forenzen uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Nissewaard en andere gemeenten op Voorne Putten'', aldus Foort van Oosten, toevalligerwijs ook oud-wethouder van Schiedam.



Voor hem staat voorop dat de bereikbaarheid van Schiedam en omliggende steden niet in het geding mag komen. ,,Daarom brengen we dit nu opnieuw onder de aandacht van de staatssecretaris. We houden op deze manier een vinger aan de pols.''



De VVD hoopt dat de staatssecretaris kan aangeven wat de stand van zaken is in het proces, hoe de onderhandelingen verlopen.



Een woordvoerder van de gemeente Schiedam kon gisteren nog niet aangeven of er nieuwe ontwikkelingen zijn. ,,Overigens hebben wij geen problemen met een hogere frequentie van verkeer op het spoor'', benadrukt de zegsman. ,,Maar als die extra treinen ten koste gaan van de huidige intercitystatus van Schiedam Centrum zijn we daar niet blij mee. Dat zou een enorme achteruitgang betekenen voor de hele regio en dat willen we zien te voorkomen.''