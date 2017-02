Gemeenteraadsleden krijgen standaardcitaten voor borrels

Het duurt nog enkele weken voordat de gemeenteraadsleden het informatieblad krijgen toegestuurd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bevestigt nog bezig te zijn met deze factsheet, inclusief soundbites ofwel standaardzinnen.



De soundbites 'voor borrels en andere netwerkcontacten' gaan met name over het investeringsprogramma dat de 23 regiogemeenten samen hebben opgesteld. Dat staat in overlegverslagen van het, naar eigen zeggen onderbelichte, samenwerkingsverband.



Arbeidsplaatsen

Zo moeten de raadsleden duidelijk maken dat 'dit investeringsprogramma leidt tot een structurele toename in arbeidsplaatsen'. '25.000 tot 50.000', zal de politicus reageren op de vraag hoeveel banen er dan bij komen. Om eraan toe te voegen dat de regio 'een structureel hoger groeipad' inslaat en straks 'wereldwijd koploper is in slimme, circulaire economie'.



De bedoeling van het nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de MRDH en haar investeringsprogramma is steun verkrijgen voor de economische plannen. De rijksoverheid moet namelijk meebetalen om die allemaal door te laten gaan. Het gaat tot 2050 om zo'n 50 miljard euro. Maar een deel komt voor rekening van het bedrijfsleven. Ook de burger moet via de gesprekken voor de Metropoolregio worden gewonnen.