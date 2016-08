Genieten van al dat moois in de haven

Een bezoek aan de Wereldhavendagen kan op verschillende manieren. Waar de één een diepe duik neemt in het programma en een uitgekiende route uitstippelt, stort de ander zich onbekommerd in de drukte om al het moois dat zich in, op en aan het water presenteert op zich af te laten komen.



Of je hebt de kenners, die allang weten dat het niet lukt om alle activiteiten in één dag te bezoeken. Die plannen een dubbele 'afspraak': de ene dag gaan ze naar de evenementen aan de noordkant, de volgende dag bewonderen ze alle activiteiten op de zuidoever. Al is de bewonderroute daar een stukje langer nu ook de Rijnhaven volwaardig evenemententerrein is. Je ziet er demonstraties en er is een kinderterrein met aquarollers en transparante bollen waarin je over het water kunt lopen.



Imposante kranen, immense schepen en interessant havenmateriaal, het is drie dagen lang te zien op en rond de Nieuwe Maas. Voor even zijn haven en stad weer nauw met elkaar verbonden, alsof ze niet uit elkaar zijn gegroeid. De haven komt naar de stad en de stad komt naar de haven. Bedrijven zetten hun deuren open en excursies bieden een kijkje achter de schermen.