Gerard Joling heeft griep op podium van Ahoy

,,Nou jongens, het had wat beter af kunnen lopen zo voor de derde show in Ahoy, maar ik ben tamelijk ziek. Ik heb koorts, ik heb spierpijn, ik heb eigenlijk gewoon griep. Ik ben eigenlijk nooit ziek en dat zal je nu net zien."



De griepverschijnselen zijn ook van invloed op zijn stem. ,,Ik zing altijd als een lijster'', vertelt hij, vlak voordat een arts hem een prik geeft in zijn bil. ,,Ik hoop dat ik daar een beetje van opknap'', zegt Gerard. ,,Beroerd, koorts en griep, maar we moeten door. Ik ga mij klaarmaken voor de show'', schrijft Gerard bij de video.



De Toppers vieren met de concertreeks Christmas Party of the Year hun 12,5-jarig jubileum. Gerard Joling, Jeroen van der Boom en René Froger treden deze week vijf keer op in een uitverkocht Ahoy, tot en met zaterdagavond 24 december.