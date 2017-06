Geschiedenis Pelgrimvaderskerk nu te zien op expositie

PelgrimvaderskerkDe Pelgrimvaderskerk in Historisch Delfshaven heeft in haar bestaan heel wat stormen doorstaan. Al zes eeuwen lang vormt dit monumentale gebedshuis het middelpunt van een van de fraaiste stukjes Rotterdam. ,,Het gebouw is mooi in al zijn eenvoud.''

Water was lange tijd de grootste vijand van de Oude of Pelgrimvaderskerk, in het hartje van Historisch Delfshaven. Om de haverklap was het raak en klotste het water over de vloer van het gebedshuis, met alle gevolgen van dien. Verzakkingen van muren en kolommen maakten menig restauratie noodzakelijk.

,,Dit gebied behoorde ooit toe aan Delft en lag volledig buitendijks'', zegt amateur-historicus Joop Smits (65). ,,De bewoners hadden daarom regelmatig last van natte voeten. De kerk was extra kwetsbaar, omdat het gebouw niet is onderheid. Dus er is nogal wat gesleuteld aan dit complex.''

Historisch Delfshaven - het is een vaste stopplek voor drommen toeristen, die in Rotterdam ook eens wat anders willen zien dan iconische hoogbouw zoals De Rotterdam, de majestueuze Erasmusbrug of de fruitige wand van de wereldwijd befaamde Markthal.

Hier kunnen ze slenteren door een stukje stad dat zó lijkt te zijn weggeplukt uit het oude centrum van Delft of Gouda, en dat de bezoekers prachtige pareltjes biedt, met als grootste trekkers het Zakkendragershuisje en molen De Destilleerketel. Plus, natuurlijk, de Pelgrimvaderskerk of - zoals ze in Amerika zeggen - de Pilgrim Fathers Church.

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Tekening uit 1787 van Gerrit Groenewegen. Links van het retourschip is de Pelgrimvaderskerk te zien. © RV

Schilderijen

Logisch, die naam, zegt Smits. Wat in 1417 begon als de (Rooms-katholieke) Sint Antoniuskapel, werd uiteindelijk vernoemd naar de beroemde Pelgrimvaders, die hier inscheepten op het schip Speedwell. Na een tussenstop in Southampton kozen ze samen met een nóg grotere groep geloofsgenoten het ruime sop, om met de Mayflower naar de Nieuwe Wereld te reizen. ,,In de kerk zijn ze vermoedelijk nooit geweest'', klinkt het.

Wie oude tekeningen en schilderijen bekijkt, ziet dat het pand verschillende gedaantes heeft gehad. De oorspronkelijke kapel werd in 1464 geflankeerd door een losstaande toren, waarin een klok met een diameter van dik één meter kwam te hangen. Smits: ,,De kerk zélf had het gewicht van zo'n joekel nooit kunnen dragen.''

Heibel

Eén ding veranderde niet: de 'Pelgrim' bleef constant in gebruik als plek waar gelovigen bijeen kwamen; eerst Rooms-katholieken, later protestanten. ,,Het was dé verzamelplek van elke geloofsgemeenschap'', legt hij uit. ,,Hier kwam men samen als er heibel was, waar je geborgenheid kon vinden, waar christelijke feesten werden gevierd. En de klok hield de mensen bij de tijd.''

Vaak verbouwd of niet - het interieur is en blijft een lust voor het oog. Met de kleurrijke glas-in-loodramen, het statige orgel en de rijk versierde preekstoel. ,,Het gebouw is mooi in al zijn eenvoud'', luidt de conclusie, ,,bovendien ben ik weg van de bijzondere sfeer in de ruimte. En, niet te vergeten, de prachtige klank van het carillon.''