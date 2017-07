Geschorste ambtenaar in Waterfront-fraude heeft ‘geen flauw idee’

Deze week meldde de gemeente dat per direct een ambtenaar op non-actief is gezet, omdat hij mogelijk het ambtsgeheim zou hebben geschonden. Deze verdenking is naar voren gekomen in het lopende onderzoek van de Rijksrecherche naar de fraude. De telefoon en de computer van de ambtenaar zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Verder wordt er geen informatie verstrekt.



De schorsing komt als een volslagen verrassing, zegt Rhijnsburger. Ook omdat zijn cliënt niet eerder is genoemd in vele onderzoeken naar de fraude. ,,Geen flauw idee wat precies wordt bedoeld met schending van het ambtsgeheim. Hij laat weten een integer ambtenaar te zijn. Graag krijgen we snel een verduidelijking.’’