Gespannen wachten op mooie laag ijs bij Schiedamse schaatsbaan

In Nieuwerkerk aan den IJssel gaat er definitief een streep door de ijsbaan. IJsmeester en weerman Leen de Koning zag het al aankomen: ,,De vorst is simpelweg niet voldoende. Helaas zitten we wat dat betreft niet in de goede hoek van Nederland. Ik heb gisteren nog even naar de baan gekeken, maar had toen al wel het idee dat het niks ging worden. Helaas, volgende keer beter. Althans, dat hopen we dan maar.''



Bij buitenhotel de Vreemde Vogel in Vlaardingen houden ze nog wel hoop. Geen opgespoten grasveld, maar schaatsen op natuurijs, hoopt eigenaresse Petra Knijnenburg. ,,We hebben een mooie sloot bij het terras. Daar ligt nu een mooi laagje ijs op. Het is te hopen dat het nog even blijft vriezen.''



Officieel is de Vreemde Vogel in de wintermaanden alleen in het weekend geopend. ,,We hebben dus nog wat geluk nodig. Duimen dus.'' En mocht een tochtje op natuurijs er toch niet in zitten, kunnen bezoekers zich nog wel vergapen aan een kampvuurtje en marshmallows. ,,Zo creëren we toch een winters sfeertje.''