Gestoken man (47) aan zijn verwondingen overleden

Festival doneert overgebleven eten aan voedselbank

21:46 Modular zet stappen in het verduurzamen van het outdoor festival. Het elektronische muziekfestival dat zaterdag 1 juli plaatsvindt in het Park Maasboulevard, midden in het havengebied van Rotterdam en Schiedam, wordt dit jaar voor het eerst in een 'groen' jasje gestoken.