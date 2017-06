Gestolen motor snel weer gevonden in kelderbox Lage Land

In het onderzoek naar de gestolen motor heeft de politie zondagmiddag een kelderbox in De Klerkstraat doorzocht.



In de kelderbox in de wijk het Lage Land werd ook de motor aangetroffen. Aangezien de tweewieler op een dubbel slot stond is Team Transport van de politie ter plaatse gekomen om de motor op te halen. Inmiddels is de eigenaar ingelicht over de vondst en zal op korte termijn herenigd worden met zijn motor.



Omdat er mogelijk een verband is met de diefstal van nog een andere motor op dezelfde vrijdag, zet de politie het onderzoek voort. Zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.