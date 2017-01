Getuigen gezocht van beroving maaltijdbezorger in Schiedam

Alarmkastje

Het is de zoveelste keer dat een bezorger wordt beroofd. Vooral in Schiedam is het al wekenlang met regelmaat raak. Om het grote aantal overvallen op maaltijdbezorgers in de regio terug te dringen, komen politie en de gemeente Rotterdam in actie. Zo’n honderd bedrijven in de Maasstad krijgen een alarmkastje. Bezorgers nemen dat mee tijdens diensten en dat moet overvallers afschrikken.