Geuzenpenning in 2017 naar Kameroense advocaten

In Kameroen is seks tussen mensen van een gelijk geslacht verboden. Er staat een celstraf van maximaal vijf jaar op. Heel weinig advocaten in het land zijn daarom bereid om voor de rechten van homoseksuelen op te komen, maar volgens de stichting Geuzenpenning gaan Nkom en Togué ‘ondanks ernstige bedreigingen onverminderd door met het harde en gevaarlijke werk’. Door de inspanningen van het duo is het aantal veroordelingen de laatste jaren fors gedaald.



De penning wordt op 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Migrant Offshore Aid Station (MOAS), een particuliere organisatie die op zee naar schepen in nood speurt en vluchtelingen redt.