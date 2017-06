Gevolgen van havenhack breiden zich steeds verder uit

Duizenden containers staan stil. Een groot deel bevindt zich op de schepen die niet geladen of gelost kunnen worden. Daarnaast groeit de hoeveelheid containers in Europa die onderweg hadden moeten zijn naar de Rotterdamse haven, maar daar niet afgehandeld kunnen worden.



,,Het heeft geen zin om ze in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland op te halen, als we ze toch niet in Rotterdam kunnen afleveren’’, motiveert directeur Ben Maelissa van de grote binnenvaartonderneming Danser zijn besluit om de afvaarten van en naar APM ‘tot nader order’ te schrappen. Ook vrachtwagenbedrijven hebben containers die bij APM moesten worden afgeleverd, voorlopig elders geparkeerd.



In de containers zitten onder meer onderdelen en chemicaliën voor fabrieken, elektronica en kleding voor winkels. ,,Er dreigen winkels zonder inventaris te zitten’’, zegt een bezorgde Rogier Spoel van Evofenedex, de belangenorganisatie van de bedrijven die spullen verschepen. Als de problemen meerdere dagen aanhouden, schetst hij, zal de schade ook voor de bedrijven die tevergeefs op hun bestelling wachten, in de miljoenen lopen.