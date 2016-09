'Geweld was echt niet overdreven'

Getreiterd en bespuugd vanwege zijn geaardheid, in de tram onderweg naar huis. Dat moet bij de man - homo - iets hebben doen knappen, waardoor hij één van zijn twee kwelgeesten - een 18-jarig meisje uit Vlaardingen - met zijn rugzak in het gezicht sloeg. ,,Want onze kleinzoon is niet gewelddadig. De meisjes moeten echt te ver zijn gegaan'', zegt Miep Bronsteijn (64), de oma van de man.



,,Ze provoceerden zelfs toen de politie hier tot actie overging en met behoorlijk wat agressie de man en later ook zijn ouders arresteerde'', zegt een bewoner van het Jan Wernar van den Berghpad waar het tumult veel nieuwsgierigen op de been bracht. ,,Ze liepen cynisch lachend door de straat heen en weer op het moment van de arrestaties. Mishandeld? Daar was in elk geval niets van te zien.''



Bespotten

In haar verklaring zegt het slachtoffer dat haar belager kennelijk heeft gedacht dat haar vriendin en zij hem bespotten toen ze in de tram lachend met hun mobieltjes in de weer waren. ,,Spugen hebben we niet voorbij horen komen'', zegt een woordvoerder van de politie.



Als agenten op aanwijzingen van de jonge vrouwen, die de man na het incident volgen, hem voor zijn ouderlijk huis in Schiedam-Noord willen aanhouden, loopt het behoorlijk uit de hand.



Rustig

Buren in de doorgaans rustige straat spreken van excessief geweld. ,,Bizar gewoon, zoals die agenten tekeer gingen'', zegt een overbuurvrouw (71). ,,Het had wel wat minder gekund'', oordeelt een ander. Er werd geschopt en gestompt. Dat was niet normaal.'' De man verzette zich tegen zijn aanhouding, waarna zijn vader naar buiten stormde. ,,En die begon met onze collega's te vechten'', zegt de politiewoordvoerder.



,,Er viel met de mensen niet te praten. Toen ook nog een vrouw met een mes naar buitenkwam, is door één van de politiemensen een waarschuwingsschot gelost. De buurt geschrokken van het geweld? Dat waren wij ook. We hebben pepperspray moeten gebruiken. Een van onze mensen heeft zijn hand gebroken. Ik bedoel maar. Nee, het toegepaste geweld is echt niet overdreven geweest.''



Het Vlaardingse meisje heeft geen letsel opgelopen door de mishandeling.