Gewonde bij schietpartij Prins Alexanderlaan

Nieuw onderzoek naar Wa­ter­front-frau­de

10 maart De gemeente Rotterdam heropent het onderzoek naar de omvangrijke Waterfront-fraude. Drie ambtenaren, die al gestraft waren voor hun aandeel in het financiële drama, worden nogmaals aan de tand gevoeld. Eentje is per direct geschorst ‘wegens het vermoeden van ernstig verwijtbaar handelen’.