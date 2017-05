Gewonden bij botsing tussen vijf auto's op de A20

Jaar celstraf geëist in eerste uitbuitingszaak vracht­wa­gen­chauf­feurs

10:52 Tegen transportondernemer Janos O. is een jaar gevangenisstraf geëist vanwege het uitbuiten van buitenlandse chauffeurs. Eentje verklaart een jaar lang te hebben gewoond op een parkeerterrein in Spijkenisse. O. is de eerste Nederlander die een veroordeling boven het hoofd hangt vanwege mensenhandel in het wegtransport.