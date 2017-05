Gezin eet en slaapt in hotel zonder te betalen

De 54-jarige Sander de B. sloeg volgens justitie tussen september 2012 en februari 2013 toe in twee hotels in Rotterdam, één in Rockanje en één in Venlo. Voor het op betalen aankwam, had hij met zijn gezin de benen genomen.



Hoe lang de lijst van opgelichte hotels is wordt vandaag tijdens de rechtszaak duidelijk. Directeur Hansje Brouwer van het Badhotel Rockanje weet dat meer collega's het slachtoffer zijn geworden. Zij en vele andere hotels kregen van een bevriend etablissement de waarschuwing uit te kijken voor 'een grote, kalende man met gezin' die het er flink van nam. Het kwartje viel volgens Brouwer bij haar pas na een reeks 'rare situaties'.



Het begon volgens haar ogenschijnlijk onschuldig: de echtgenote van de man had twee kleine kinderen bij zich, liet de reservering zien en zou de creditcard-garantie later brengen. Die had haar man in de auto. ,,Gastvrij als we zijn, gaven we al het kamerpasje'', vertelt Brouwer.

Schande

Na een telefoontje naar de kamer gaf de man alsnog zijn creditcardnummer. Dat werkte niet, waarop de receptioniste weer naar de kamer belde met het verzoek of hij met zijn kaart naar haar toe wilde komen of met pin wilde betalen. ,,'Natuurlijk', antwoordde hij, met daar achteraan een hoop gefoeter. Dit had hij nog nooit meegemaakt. Het was een schande.''



Maar in plaats van nu wel te betalen, was het gezin naar de brasserie in het hotel gegaan en had daar overdadig eten en drinken besteld. ,,Werkelijk rijkelijk eten. Met dure drank, buitenlands gedistilleerd'', beschrijft Brouwer. Na afloop ging de receptioniste naar de kamer en eiste een betalingsgarantie. ,,Weer ontstak die man in woede. Hij kwam in hotels over de hele wereld maar had dit nog nooit meegemaakt. Daarop werd ik erbij geroepen en belden we de politie.''



Huiszoekingsbevel

Zowel Brouwer als de politie stond machteloos, want de man wees erop precies te weten wat zijn rechten waren. Hij had de kamer gehuurd, het was zijn eigendom, de politie had geen huiszoekingsbevel, dus iedereen moest weggaan.''