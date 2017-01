Gezin uit Oud-Beijerland dolblij met verdwaalde kat uit Piershil

De 12-jarige Julia trof de rood-witte kitten afgelopen weekend koud en hongerig aan bij de voordeur. Sindsdien verblijft het dier tot grote blijdschap van vooral de vier kinderen in het gezin bij de tijdelijke eigenaar. ,,Het is een heel aanhankelijke kat, ze spint de oren van je hoofd. We zijn echte kattenliefhebbers, dus onze kinderen vinden het geweldig", aldus de vrouw des huizes, die liever anoniem wil blijven.



Ondanks een Facebookbericht dat gretig werd gedeeld, heeft de eigenaar zich nog niet gemeld. Stiekem vindt het gezin uit Oud-Beijerland het helemaal niet zo erg dat zich nu een 'vervanger' heeft aangediend voor de katten die ze jarenlang in huis hadden. ,,We zouden het eigenlijk best leuk vinden om de kat te houden. Maar uiteraard zullen we hem gewoon teruggeven als de rechtmatige eigenaar zich meldt."