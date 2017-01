Gezin woont voor 900 euro per maand in krot in Schiedam

Astma

Samen met haar man Lukasz Lesniewicz en twee kinderen bewoont zij een appartement aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. Voor 900 euro per maand zitten zij al bijna drie maanden in de kou. Hun twee kinderen wonen noodgedwongen tijdelijk bij oma. ,,Die kunnen hier écht niet lang verblijven, ze hebben namelijk astma'', zegt Lesniewicz. Zijn vrouw is eveneens astmapatiënt. ,,Bovendien is het gewoon te gevaarlijk hier.''



Toen het gezin een paar maanden geleden zijn intrek nam in de woning, heeft hij zelf aangeboden het plafond te repareren en andere klusjes te doen. ,,Dat was niet nodig, mocht ook niet. Het zou zo snel mogelijk in orde worden gemaakt. Wij wachten nu al weken, er gebeurt niets, maar wij zijn het nu wel echt zat.''



Het echtpaar slaapt tijdelijk in de woonkamer, omdat het boven veel te koud en vochtig is. Ze wassen zichzelf met een emmer water, dat eerst gekook wordt. Ook staan de nieuwe meubels al die tijd opgeslagen. ,,Die durven we hier niet neer te zetten, dat is hartstikke zonde. Zeker als het vocht erin trekt'', vindt Ziolkowska.