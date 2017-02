Gezocht: heel erg veel personeel

Zo'n 500 mensen verwacht Jeroen van Kooij in dienst te nemen. Hij zegt het zonder haperen. Jawel, 500. Zijn bedrijf, de detacheerder DAAN, is een van de snelst groeiende ondernemingen in de Rotterdam regio. Pas aangenomen medewerkers krijgen een persoonlijk welkomstbericht op de Facebook-pagina van DAAN: 'Charmelle is de leukste'. De nieuwe collega's wisselen vrolijke mededelingen af als 'Ongeluk zit in een klein hoekje en geluk dus in de rest van de wereld'. ,,Plezier is belangrijk'', zegt Van Kooij. Het korte to do-lijstje met de drie mijlpalen die het bedrijf wil bereiken, ook gedeeld op de sociale media, is geen grap. Het eerste punt, 50 interne medewerkers, is afgevinkt. Nog te doen: Alle gemeenten bedienen en Uitbreiden in Europa. DAAN behoort met bijvoorbeeld FINTREX en Temporary Works Design tot de bedrijven in de Rotterdamse regio met een explosief groeiend personeelsbestand. Bij de meeste mensen doen deze namen nog geen belletje rinkelen, maar de kans is groot dat uw buurman er binnenkort solliciteert. Zij zoeken mensen. De economie trekt aan. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt zelfs: door de vacaturegroei komen werkgevers in de Rotterdamse regio nu moeilijker aan geschikte kandidaten. Waar zijn die nieuwe banen? De grootste werkgever, met een kleine tienduizend op de loonlijst het Erasmus MC, is voorzichtig met aannemen. Shell Pernis, met 1.900 werknemers een gekende banenmotor, neemt jaarlijks 130 mensen aan. Ongeveer evenveel als er vertrekken. Europa's grootste raffinaderij is wat het aantal arbeiders betreft voorbijgestreefd door een nieuwe banenkampioen, Coolblue.

Dat moet halverwege vorig jaar zijn gebeurd. In 2016 nam de Rotterdamse webwinkel 1.200 nieuwe mensen aan. Nu werken er 2.650 in voltijd. ,,Dit jaar komen daar in Rotterdam nog zeker 800 nieuwe Coolblue'ers bij'', laat Tamara Vlootman van de online elektronicazaak weten.



Ranglijst

Coolblue is het snelst groeiende bedrijf van Rotterdam-Rijnmond volgens het Scale-Up Dashboard van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Deze jaarlijkse ranglijst is handig om in vroeg stadium veranderingen in de economie te signaleren, stelt hoogleraar ondernemerschap Justin Jansen. De snelle groeiers leveren 'het verse bloed voor de economie'. ,,Zij komen met nieuwe producten en nieuwe manieren om geld te verdienen.''



Coolblue (slogan: Alles voor een glimlach) maakt school in de kille wereld van het internetwinkelen. De website lijkt precies te weten welke vragen bij de klant leven. En heeft op z'n tijd een grap paraat, zoals het aanbieden van wachtmuziek totdat de bestelling is bezorgd.



In het kielzog van Coolblue heeft het Scale-Up Dashboard DAAN gesignaleerd in het Rotterdamse. Het bedrijf is opgericht in het crisisjaar 2012. Vorig jaar nam het 600 mensen in dienst. Dit jaar mikt het dus op 500. DAAN levert personeel aan gemeenten, scholen en de zorg. Een groeimarkt? ,,Jazeker'', reageert Jeroen van Kooij. ,,Wij voorzien in piekbehoeften, tijdelijke drukte.'' Maar het is altijd wel ergens druk, legt hij uit.



,,Nu de economie aantrekt, stijgt bij gemeenten het aantal bouwaanvragen waardoor meer mensen nodig zijn die de vergunningen toetsen. Toen het minder ging, was het druk op de sociale dienst.'' Gemeenten en ziekenhuizen zijn huiverig mensen in dienst te nemen en doen een beroep op bedrijven als DAAN. De vraag is zo groot dat het bedrijf het zich kan veroorloven uitzendkrachten een vast contract te bieden. ,,Natuurlijk werken we ook met zzp'ers en jaarcontracten.''