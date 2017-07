Gezonde soep van 'weggooigroenten'

Door de basis alvast te snijden en de kruiden toe te voegen, wordt dagelijks soep maken een stuk makkelijker. Het is een kwestie van de restjes groenten uit de groentela even stoven in de pan, water toevoegen en een schep SoepStarter toevoegen voor de bite. ,,SoepStarter is ideaal voor mensen die tussen werk, school, file en sportclubjes door voldoende groenten willen eten'', aldus Van Ewijk.



Doordat Soepstartermix gedroogd is, blijft het eindeloos houdbaar. Op die manier heb je altijd een gezonde basis voor een Franse, Arabische of Indiase groentesoep - drie varianten van SoepStarter - in je voorraadkastje. Daarnaast zijn er ook de specials die worden gemaakt in samenwerking met Rotterdamse producenten. Zo werd er in samenwerking met Pineut Likeuren speciaal voor de zomermaanden een fruitsoep ontwikkeld van gedroogde kokos, gember en sumac. Even weggooifruit uit de eigen fruitschaal toevoegen met een smaakvolle smoothie als resultaat. Ook met Rotterzwam en Manenwolfs zijn SoepStarters ontwikkeld voor Soephoofd.



,,Waarom het bedrijf Soephoofd heet? Ik ben een beetje een warhoofd en mijn vriendin noemde me daarom altijd soephoofd. Nu ik alles van soepen weet, ben ik echt een soephoofd'', zegt Van Ewijk met een glimlach. Voor degene die, net als Van Ewijk vroeger, niet zo'n held is in de keuken, biedt Van Ewijk op soephoofd.nl tal van gerechten ter inspiratie. ,,Ja, ik vind koken nu echt heel leuk en ik wil anderen graag inspireren. Mijn doel is vooral om met dit product ervoor te zorgen dat we minder groenten verspillen en daardoor nog gezonder gaan eten ook. Een win-winsituatie!''