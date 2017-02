Gft-bakken in de zomer iedere week opgehaald

De gemeente Rotterdam gaat in de zomer iedere week de gft-bakken ophalen. Aanvankelijk was dat eens in de twee weken. De extra inzet moet stank en ongedierte voorkomen.

Steeds meer Rotterdamse wijken krijgen nieuwe afvalbakken voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). Zo hebben de bewoners van Rozenburg, Hoogvliet, Overschie, Vreewijk (Feijenoord) en Ommoord, Zevenkamp, Nesselande, Prinsenland en ‘s-Gravenland (Prins Alexander) al deze voorziening.

Daar komen dit jaar Hillegersberg-Schiebroek en het Lage Land, Oosterflank en Kralingseveer (Prins Alexander) bij. Dat betekent dat 14.500 huishoudens een groene container voor de deur of in hun tuin krijgen, zo heeft Sander Beumer, projectleider gft in Prins Alexander, bekend gemaakt in de gebiedscommissie Prins Alexander.

Zomerregeling

Bij het ophalen van de gft-bakken wordt dit jaar een zogenoemde zomerregeling ingesteld. Dat betekent dat vanaf de week na pinksteren (4 juni) tot eind augustus de groene containers iedere week worden opgehaald. Deze extra ronde moet voorkomen dat bewoners te maken krijgen met volle bakken, stank en ongedierte.

Alle mensen die dit jaar voor het eerst met de nieuwe gft-bakken te maken krijgen, ontvangen in maart een brief. De levering van de containers staat gepland voor september, de eerste ophaaldag zal dan in oktober zijn. Bij de communicatie rond de gft-bakken gaat de gemeente meer social media inzetten. Ook wordt er een film gemaakt.

De invoering van de nieuwe afvalcontainers is tot nu toe een succes, aldus Beumer. ,,In Ommoord hebben we al 5 miljoen kilo per jaar opgehaald, dat is 220 kilo per gezin.''