'Gijzeling' in Rotterdam blijkt tv-opname Rob Geus

Daar aangekomen bleek het om een ruzie te gaan. Volgens een hotelreceptionist was er een 'mystery guest' langs gekomen die vond dat zijn kamer vies was. ,,Mijn manager bood hem een andere kamer aan. Toen dook er ineens een televisieploeg op, die een interview wilde.''



De manager weigerde hen te woord te staan, waarna ruzie zou zijn ontstaan. Daarop haalde hij de politie erbij. ,,Volgens ons is er niets strafbaars gebeurd'', aldus een politiewoordvoerder. ,,We gaan wel met de betrokkenen in gesprek.''



Rob Geus maakte opnames voor het nieuwe programma Smerige Zaken, waarbij hij 'hygiënische wantoestanden' aan de kaak stelt. Geus laat via zijn werkgever SBS6 weten dat hij voor 'een passende oplossing' kwam. ,,Hij vindt het jammer dat dat niet gelukt is.''