Gina maakt mensen blij met haar hoeden

Als je je hoofddeksel bij de Rotterdamse rondreizende hoedenwinkel Global Hats niet vindt, vind je hem nergens. Van Franse baret tot bolhoed en van enorme rieten vakantiehoed tot hoge hoed. Met gekleurde banden, bewerkt met kraaltjes of voorzien van een kleurrijke stoffenprint.



Heerenveen zet laatstgenoemde op haar hoofd. Het is één van haar favorieten. ,,Nadat ik deze had gemaakt, hoorde ik dat zangeres Beyoncé ook zo'n hoed op had in haar clip'', vertelt de hoedenliefhebster met gepaste trots, terwijl ze zichzelf in de spiegel van haar atelier in Rotterdam-West bewondert.



De Rotterdamse krijgt de liefde voor hoeden met de paplepel ingegoten door haar vader. Hij is al sinds jaar en dag fervent hoedendrager. Heerenveen toont een zwart-wit babyfoto van zichzelf met hoed op. ,,Ik had als baby en klein kind altijd een hoed op'', vertelt de vrouw die niet alleen hoeden verkoopt, maar daarnaast ook voor een tbs-kliniek werkt.