Giovanni van Bronckhorst blikt in het Luxor terug op zijn leven

Het wordt een avond voetbalgeschiedenis in het Oude Luxor: Van Bronckhorst haalt samen met bekenden uit de voetbalwereld herinneringen op aan zijn tijd als speler en als trainer. Jan Dirk Stouten, oud-Feyenoordverslaggever bij RTV Rijnmond, praat de avond aan elkaar.



,,Ik had met Jan Dirk al een paar jaar het idee om dit te gaan doen", vertelt Gio. ,,Nu is het een moment, met het 5-jarig bestaan van mijn Foundation en het kampioenschap dat we net hebben binnengehaald met Feyenoord."



Een goed gesprek met Giovanni van Bronckhorst is geïnspireerd door In de hoofdrol, het populaire televisieprogramma van Mies Bouwman uit de jaren 60, 80 en 90 in de vorige eeuw: de hoofdgast staat centraal, bekenden en vrienden komen langs om verhalen over hem te vertellen. Recht uit Rotterdam (RuR), de nieuwe internetzender van Jan Dirk Stouten en Jan Smit, zendt de avond met Van Bronckhorst uit.



SV Gio

,,Het past helemaal niet bij Van Bronckhorst om in het theater te gaan zitten om over zichzelf te praten", zegt Stouten. ,,Zoals het ook niet bij hem past om een standbeeld van zichzelf op te richten, maar dat is ook gebeurd. En dat doet hij voor de Foundation." Giovanni van Bronckhorst en zijn vrouw Marieke hebben met SV Gio een sport- en leertraject opgezet waarmee ze kinderen ondersteunen.



Tot nu toe zijn nog maar een paar namen bekend van de gasten die langs komen om in het Luxor over de trainer van Feyenoord te praten. ,,Willem van Hanegem komt", vertelt Van Bronckhorst. ,,En Jean-Paul van Gastel, mijn assistent trainer. En Henke Larsson, als die in de gelegenheid is. En ja, natuurlijk mag Jan Dirk me verrassen met mystery guests."



,,Ik zag dit al heel lang voor me", zegt Stouten. ,,In het theater met een dug-out op het podium en een lapje kunstgras, met een waslijn met alle shirtjes van de clubs waar Giovanni ooit gespeeld heeft. Dat begint met LMO uit Rotterdam Zuid en dat eindigt met de club waar hij voetbalde en die hij als trainer kampioen heeft gemaakt: Feyenoord."



Van Bronckhorst vindt het niet te vroeg in zijn leven om terug te blikken. ,,Met mijn spelerscarrière kun je wel een avond vullen, en over mijn werk als trainer ook, al ben ik dan nog maar twee j aar bezig bij Feyenoord. Misschien is de avond zelfs wel te kort. Het is leuk om inzicht te geven in de dingen die mensen niet van mij zien. Het is leuk om een kant te laten zien die mensen nog niet kennen."



De twee hebben met opzet niet gekozen voor een lang televisie-interview, maar voor een gesprek op het podium van het Luxor. Van Bronckhorst: ,,Het theater is toch intiemer, ook al is het voor negenhonderd man. Ik denk dat het wel iets specialer is om te doen zo."



