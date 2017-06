Gladiatoren steunen 'Gio' met groot boksgala

Video Politiechef nodigt AD-lezer uit om dagje mee te lopen

21:28 In februari schreef hij een brief naar het AD Rotterdams Dagblad om de politie een hart onder de riem te steken, nadat een politieauto was ondergespuugd terwijl agenten bezig waren met een reanimatie. Blijkbaar leest politiechef Frank Paauw de krant ook, want de brief was voor hem aanleiding om de schrijver uit te nodigen om een dagje mee te lopen met de politie in zijn eigen wijk: Rotterdam Zuid. De politie maakte een filmpje van zijn bijzondere dag.