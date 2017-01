Glasfabriek in Schiedam dicht: 230 banen verdwijnen

De productie wordt gedeeltelijk overgeplaatst naar Leerdam en Maastricht. ,,Hiermee wordt voorkomen dat er nieuwe fabriek moet komen. Dat zou een investering van 65 miljoen euro vergen’’, aldus Janssen.



Er wordt nog gesproken met de vakbonden en ondernemingsraad over een sociaal plan. Komende vrijdag zijn er personeelsbijeenkomsten in Schiedam.



De Schiedamse wethouder Alexander van Steenderen noemt de sluiting van de glasfabriek, een begrip in Schiedam, een enorme teleurstelling. ,,Het was een bedrijf waar we heel erg aan gehecht waren, dat prima paste in de Schiedamse maak-industrie’’, meent hij. ,,Het leverde ook glas aan veel omliggende jeneverproducenten.’’



Van Steenderen heeft op korte termijn een gesprek met de locatiedirecteur. ,,In dat gesprek zullen we de gevolgen voor Schiedam bespreken en kijken wat wij als gemeente mogelijk kunnen doen, ook voor de werknemers die hun baan verliezen.’’



In oktober 2015 werd er nog voor miljoenen euro’s geïnvesteerd in de fabriek aan de Buitenhavenweg. Door de installatie van een van de meest moderne stoffilters van Europa zou de uitstoot van vuile stoffen moeten afnemen.