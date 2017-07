Goede plek om af te spreken

Ze hangen bijna overal: prachtige zwart-witfoto's van het oude café-restaurant Waalhaven in het gelijknamige havengebied, voordat het door de Duitsers werd gebombardeerd. Foto's bij de entree, in het restaurant, naast de toiletten. De serveerster is echter niet op de hoogte van de geschiedenis van het in 2014 nagebouwde etablissement aan de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport.



,,Gelukkig heb ik meer verstand van wijnen", zegt ze met zelfverzekerde toon. Brasserie Waalhaven heeft een uitgebreide wijnkaart. Daarvan adviseert ze de Verdejo: een witte wijn uit de Rueda-streek, 165 kilometer ten noordwesten van Madrid. Hoewel soms in de bonus bij de Albert Heijn, is het best een bijzonder wijntje: droog, vol, maar ook fruitig en kruidig.