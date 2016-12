Goedkoopste dagje voetbal bij Excelsior

Diergaarde Blijdorp trots op 1,5 miljoen bezoekers in 2016

14:48 Diergaarde Blijdorp heeft een succesvol jaar achter de rug. Met de kerstvakantie nog voor de boeg verwacht de Diergaarde uit te komen op bijna 1,5 miljoen bezoekers. ,,Een mooie eindscore zeker omdat in er in 2016 geen grote nieuwe projecten zijn geopend, in tegenstelling tot het topjaar 2015’’, aldus een woordvoerster. Ook 2015 eindigde op zo’n 1,5 miljoen gasten.