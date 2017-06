Google: buitenlandse toeristen nieuwsgierig naar Rotterdam

Column De neus

13:12 Toen ik een tiener was, maakte vooral mijn neus een groeispurt. Ik zat zwaar in de put. ,,Oh god, ik krijg de grote neus van mijn vader'', jammerde ik. Toen ik ouder werd, viel de schade mee: een tikkeltje scheef, ietsjes aan de grote kant. De, zeg maar, veel mildere variant van treitervlogger Ismail (geen familie). Blij was ik er niet mee, maar het was geen drama.