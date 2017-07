Google Maps stuurt auto’s nog Maastunnel in

Inbraak bij Eljero Elia: Sieraden, horloges en sneakers gestolen

19:18 In het huis van Eljero Elia in Den Haag is tijdens zijn vakantie ingebroken. De daders namen tal van horloges, sieraden en zelfs sneakers mee. Op Facebook heeft de voetballer een oproep geplaatst: 'Als je iets hebt gehoord of aangeboden gekregen, koop het niet!'