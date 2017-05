Gordon opent koffiezaak Blushing op 16 juni in Rotterdam

De derde vestiging van Gordons koffieketen Blushing komt vlak naast het Stadhuis aan de Coolsingel. In juli 2014 startte de tv-personality met de eerste Blushing in zijn woonplaats Blaricum, een jaar later volgde een vestiging in Amsterdam.



Gordon nam afgelopen november afscheid als zanger. Hij is superblij met de nieuwe locatie in Rotterdam. ,,Ik heb vanaf het begin geroepen dat Rotterdam hoog op mijn verlanglijst staat om een Blushing te openen. Ik heb lang moeten wachten op de juiste plek en ik denk, dat we op de Coolsingel een prachtige plek hebben in deze wereldstad. Ik ben altijd gek geweest van Rotterdam en met name de mensen die er wonen. Rotterdammers hebben net als ik het hart op de tong en dat schept een band. De reacties zijn overweldigend.”