Gordon opent vandaag koffietent Blushing aan Coolsingel

'Proef met nachtmetro is nog lang niet zeker'

7:01 Wethouder Christel Mourik (VVD, Vervoer) van Nissewaard is stomverbaasd over de aankondiging dat de metro vanaf 1 januari bij wijze van proef op vrijdag en zaterdag een uur langer rijdt. Volgens haar is hier binnen de Metropoolregio, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio, nog helemaal geen besluit over gevallen.