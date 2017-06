Aanvankelijk niet. Want bouwen van ’n nieuw stadshart is één, de sfeer van een bruisende metropool terugtoveren is twéé. Noem het de ziel van de city of – zo u wilt – verblijfsjolijt. Ofwel de sjeu die steden met een historische kern vaak van oudsher hebben, en het vooroorlogse Rotterdam ook hád.



Nota bene de Amsterdamse tv-coryfee, juryhopper en sinds kort Rotterdamse koffiekunstenaar Gordon – toch allesbehalve een stedenbouwkundige – gooit bij de opening van z’n toko Blushing aan de Coolsingel wat wijze woorden in de strijd. Zijn boodschap in een notendop: voorheen was het een dooie boel in het stuk stad waar hij zijn in sereen wit uitgevoerde etablissement heeft gevestigd. Een saai, anoniem brokje Oostblok-architectuur. Maar met deze nieuwe horecahotspot fleurt de boel in één klap op, en met de straks opgefriste en vergroende Coolsingel voor de deur, hebben we te zijner tijd een heuse Ramblas hier ter stede. Was getekend: Gordon.